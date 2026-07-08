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MORAS MOM, Victoria,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MORAS MOM, Victoria, q.e.p.d., falleció el 3-7-2026. - Su padre Jorge y su hermana Constanza participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

MORAS MOM, Victoria, q.e.p.d. - Su abuela Ivonne participa con profundo dolor su fallecimiento y pide una oración en su querida memoria.

MORAS MOM, Victoria, q.e.p.d. - Sus tíos Fernando y Mariana; sus primos Gonzalo, Carolina, Santiago, M. Mercedes y Agustina y sus sobrinas Catalina, Amanda y Faustina participan con profundo dolor su fallecimiento y piden una oración en su querida memoria.

MORAS MOM, Victoria. - La camada 105 del colegio del Salvador abraza a Jorge con mucho amor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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