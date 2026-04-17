MORENO, Susana Noemí

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MORENO de RIUS, Susana Noemí, falleció el 15-4-2026. - Tus hijos Raúl, Isabel, Verónica y Mariana, tu yerno Marcelo, tu nuera Lorena y tus nietos Joaquín, Agustina, Josefina, Ariel, Raul Jr., Emma y Pedro te despiden con amor, admiración, afecto y ruegan una oración en tu memoria. Velatorio hoy, de 11 a 12 hs., luego, responso en el cementerio Jardin de Paz, Pilar.

Avisos fúnebres

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