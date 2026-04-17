LA NACION

MORENO, Susana Noemí

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MORENO de RIUS, Susana Noemí, falleció el 15-4-2026. - Tus hijos Raúl, Isabel, Verónica y Mariana, tu yerno Marcelo, tu nuera Lorena y tus nietos Joaquín, Agustina, Josefina, Ariel, Raul Jr., Emma y Pedro te despiden con amor, admiración, afecto y ruegan una oración en tu memoria. Velatorio hoy, de 11 a 12 hs., luego, responso en el cementerio Jardin de Paz, Pilar.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Qué hay detrás de la estrategia de Caputo para conseguir dólares
    1

    Qué hay detrás de la estrategia de Caputo para conseguir dólares

  2. “Puede provocar desalojos en villas y asentamientos de todo el país”
    2

    Ley de propiedad privada: “Si se aprueba el proyecto, se habilita a que se inicien desalojos en villas y asentamientos de todo el país”

  3. Misterioso ataque a silobolsas en medio de un conflicto que preocupa al agro
    3

    “Fue un baldazo de agua fría”: misterioso ataque a silobolsas en medio de un conflicto que preocupa al agro

  4. Fallo a favor de Jorge Bacigalupo, el expolicía que entregó los cuadernos de las coimas
    4

    Fallo a favor de Jorge Bacigalupo, el expolicía que entregó los cuadernos de las coimas