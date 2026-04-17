1
MORENO, Susana Noemí
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MORENO de RIUS, Susana Noemí, falleció el 15-4-2026. - Tus hijos Raúl, Isabel, Verónica y Mariana, tu yerno Marcelo, tu nuera Lorena y tus nietos Joaquín, Agustina, Josefina, Ariel, Raul Jr., Emma y Pedro te despiden con amor, admiración, afecto y ruegan una oración en tu memoria. Velatorio hoy, de 11 a 12 hs., luego, responso en el cementerio Jardin de Paz, Pilar.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Ley de propiedad privada: “Si se aprueba el proyecto, se habilita a que se inicien desalojos en villas y asentamientos de todo el país”
- 3
“Fue un baldazo de agua fría”: misterioso ataque a silobolsas en medio de un conflicto que preocupa al agro
- 4
Fallo a favor de Jorge Bacigalupo, el expolicía que entregó los cuadernos de las coimas