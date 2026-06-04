LA NACION

MURRAY, Michael

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MURRAY, Michael (El Inglés), q.e.p.d. - Hoy se nos fue un grande, un amigo de la juventud, un tipazo, gran tripulante del Sureño con él ganamos la Regata a Río 2014, que supo formar una excelente familia, rodeado de buenos amigos. Acompañamos con muchísimo cariño a Carmencita y a sus hijos, yernos y nietos y a toda su familia. Fue un regalo del cielo haberlo tenido de amigo tanto tiempo. Santiago Braun y Leonor Viejobueno.

MURRAY, Michael. - Con profundo dolor despedimos a nuestro querido Michael, recordándolo con amor y agradecimiento por todos los momentos compartidos. Acompañamos con todo nuestro cariño a Carmen, sus hijos Ceci, Michaelito, Marcos, y a toda la familia en este difícil momento. Marta, Eddie, Paque, Jackie y Alin Murray y sus familias.

Avisos fúnebres
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