MUSCARIELLO, Ana María,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MUSCARIELLO de CASTILLO LYNCH, Ana María, q.e.p.d. - María Angélica Catena despide con profundo dolor a su querida amiga Ana María.

MUSCARIELLO de CASTILLO LYNCH, Ana María, q.e.p.d., falleció el 26-4-2026, a los 84 años. - El directorio de Bodegas Esmeralda S.A., y la familia Catena Zapata participan con profundo pesar el fallecimiento de su querida y respetada escribana. Su trayectoria, su consejo y su don de gente han dejado una huella imborrable. Hacen llegar a sus familiares sus sentidas condolencias.

Avisos fúnebres

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