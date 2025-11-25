SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MUSSI, Juan José. - Dejó sus herramientas de trabajo el ilustre ciudadano y miembro activo de nuestra institución para pasar a decorar el Oriente Eterno, el 24-11-2025. - El gran maestre de la Gran Logia de la Argentina, muy respetable hermano Pablo Lázaro, y el honorable consejo de la orden participan con pesar el deceso.

MUSSI, Juan José, q.e.p.d. - El directorio de Rigolleau expresa su profunda tristeza por el fallecimiento del señor intendente y acompaña en el dolor a toda su familia.

MUSSI, Juan José. - El intendente municipal de La Plata, Julio Alak, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido compañero y amigo, Juan José Mussi, intendente de Berazategui, ejemplo de militancia política, honestidad moral, capacidad de gestión, compromiso con el pueblo y calidad humana. Envía sus condolencias a la familia.

