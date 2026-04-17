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NAVARRO, Sheila

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NAVARRO de LÓPEZ, Sheila, Dra., q.e.p.d., fallecio el 15-4-2026. - La Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires despide a nuestra querida miembro y fundadora. Acompañamos a familiares y amigos en este triste momento.

Avisos fúnebres
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