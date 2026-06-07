NAVIA, José Antonio
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ NAVIA, José Antonio. - Su consuegra Jeanine Agote de Basombrío, sus hijos y nietos acompañan a Guille, Nenona y a todos los Navia, despiden al querido Cacho con mucho dolor y piden una oración en su memoria.
✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Santiago V. Gallo, Dolores Lavalle Cobo, Delfina y Malena Gallo despiden con gran tristeza y enorme agradecimiento al queridísimo Cacho y abrazan con todo cariño a Nenona, Guille, Ferni, Ingui y a toda la familia.
✝ NAVIA, José Antonio. - Alberto Domenech y familia participan con pesar el fallecimiento de su maestro.
✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Mariano y Graciela Bravo y sus hijos despiden al querido amigo y acompañan a Nenona y a toda la familia con sus oraciones.
✝ NAVIA, José Antonio, Dr. - Sus amigos de Suipacha 1308 participan con pena su fallecimiento y acompañan a Elena y sus hijos.
✝ NAVIA, José Antonio. - Susana Caivano Jordana, sus hijos y nieto despiden con mucha tristeza y dolor a Cacho y acompañan a Nenona y toda su familia en este triste momento, rezando por su eterno descanso.
✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - María Inés y Santiago Perrotta, despiden a Cacho, y acompañan a Neno y a todos los Navia, con muchísimo cariño.
✝ NAVIA, José Antonio, q.e.p.d. - Luis Combal, sus hijos Clara y Fede, Luis y Maca, Marina y Fran, Sofi y Santi, sus nietos y María Mon despiden a Cacho con mucho dolor y abrazan con enorme cariño a Nenona, Guille, Ferni, Ignacio y familias.
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