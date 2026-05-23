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NELSON DUHAU, Marcela
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ NELSON DUHAU de LALOR, Marcela, q.e.p.d., falleció el 22-5-2026. - El directorio y los colaboradores de GECSAR S.A. participan con pesar el fallecimiento de la Sra. Marcela, acompañando a Rodrigo Rueda y a toda su familia en este triste momento y rogando por el eterno descanso de su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
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