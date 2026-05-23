NELSON DUHAU, Marcela

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NELSON DUHAU de LALOR, Marcela, q.e.p.d., falleció el 22-5-2026. - El directorio y los colaboradores de GECSAR S.A. participan con pesar el fallecimiento de la Sra. Marcela, acompañando a Rodrigo Rueda y a toda su familia en este triste momento y rogando por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa