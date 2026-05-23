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NELSON, Marcela

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NELSON de LALOR, Marcela, 21-5-2026. - Sus hijos Catalina y Marcos Anchorena, Victoria y Rodrigo Rueda, Ernesto y Finita Ruiz Luque; sus nietos Marcos y Sabrina, Benjamín, Catita y Lucho, Tita y Andrés, Ro y Jime, Delfín y Rochi, Tomás y Marinou, Santos y Nina, Azul y Emilio, Juan y Simón y sus bisnietos Rodrigo, Tanya, Paula, Lucero, Félix, Cayetana, Elisa, Delfin, Simón, Olivia, Jairo, Jaime y Félix la despedimos con tristeza, agradeciendo tantos años compartidos escuchando su amor a la vida y familia.

NELSON de LALOR, Marcela. - Olivia Nelson y sus hijos Coco y Felu Martín y Inés Toti Mery y Pablo y Caro la despiden con tristeza, recordando los lindos momentos compartidos.

NELSON de LALOR, Marcela. - Su hermano Miguel y su cuñada Mónica despiden a Marcela y acompañan a sus hijos, nietos y bisnietos, agradeciendo a Dios por tantos años compartidos.

NELSON de LALOR, Marcela, q.e.p.d. - Cómo vamos a extrañar a nuestra querida prima, enorme abrazo a sus hijos y hermanos. Los Avellaneda Johnny y Elena, Lary, Carmen, Victoria y Michael, Dolores, Magdalena y Antonio, Pato y Elena y Constance Kenny.

NELSON de LALOR, Marcela, q.e.p.d. - Sus sobrinos Mayorga: Elisa y Uriel O¨Farrell, Santiago y Valerie Dougall e Inés y Oscar Gosio despiden a la querida Marcela con mucha tristeza y abrazan a Catalina, Victoria y Ernesto y a sus familias.

NELSON de LALOR, Marcela. - María Inés y Carlos Arata, sus hijos Ignacio, Fernando y María acompañan con mucho cariño a Catalina y a su querida familia en tan triste momento.

NELSON, Marcela q.e.p.d. - Los integrantes del Estudio Gosio, Medina y Asoc. acompañan a Catalina, Victoria, Ernesto y familia en su dolor y ruegan una oración por su eterno descanso.

NELSON de LALOR, Marcela. - Guillermo Tossi, Alicia Bonfanti de Tossi, sus hijos Francisco y Paz Pierrestegui y Mercedes y Jorge Lupis acompañan con cariño a su hija Catalina y familia con sus oraciones.

NELSON de LALOR, Marcela, q.e.p.d. - Martín y Mariana Socas, Santiago y Paula Araya, Enrique y Victoria Martín acompañan a sus hijos Ernesto y Vicky con todo cariño en este triste momento.

NELSON de LALOR, Marcela, q.e.p.d. - Cristina y Enrique Vedoya abrazan a Catalina, Marcos y Flia. en este triste momento y ruegan una oración.

NELSON de LALOR, Marcela, q.e.p.d. - Luis, Maria, Cande, Justo y Lucio Llorente despedimos a Marcela con mucho cariño, Acompañamos a Cata, Vicky y Ernesto en este triste momento.

Avisos fúnebres
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