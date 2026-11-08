NEWTON, Valerie

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NEWTON de SODING, Valerie. - La despedimos con profundo dolor y todo nuestro amor, su marido Teddy Soding, sus hijos, yernos, nuera, nietos y bisnietos junto a familiares y seres queridos. Responso en el Parque Recoleta, hoy, a las 10.45, Panamericana Km. 44 Del Viso. Sin ofrendas florales.

NEWTON de SODING, Valerie, q.e.p.d. - Su entrañable amiga hermana Sonia y sus hijos la despiden y la recordarán con mucho amor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa