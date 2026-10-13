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NIETO RIVAROLA, Eduardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ NIETO RIVAROLA, Eduardo, 12-10-2026. - Tus hijos y nietos, tu hermana Estela y Sergio, tus sobrinos y sobrinas nietas te despedimos con mucho amor.
✝ NIETO RIVAROLA, Eduardo, q.e.p.d. - Alberto y Marta Poncio; sus hijos Santi y Caro, Juan y Jose, y María y Martín y sus nietos despedimos a Dado con tristeza y acompañamos con mucho cariño a Estela y Sergio, Sebastián, Rote, Luisa, Juanita y Asia
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION