NOCETI, Silvina

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NOCETI de HOLLMANN, Silvina, q.e.p.d. - Isabel y Gustavo Bunge junto a sus hijos acompañan a Chalie y familia. Agradecen tanta demostración de cariño de todos sus seres queridos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa