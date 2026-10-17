SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NOGUEIRA, Jose Alfredo q.e.p.d., falleció el 16-10-2026.- Con profundo pesar, su mujer Alejandra de Chapeaurouge, sus hijos Paula, Juan Manuel y Soledad, su nuera Julieta y sus nietos Juan Martín, Micaela, Facundo, Lola, Manuela, y Martina participan su fallecimiento. Lo despiden con inmenso amor, agradecidos por los años compartidos y por el ejemplo de vida que deja en cada uno de ellos. Ruegan una oración en su memoria

✝ NOGUEIRA, José Alfredo q.e.p.d. - Despedimos con profundo pesar al fundador de ABC Mercado de Cambios. Su calidad humana, sus enseñanzas y su legado permanecerán siempre entre nosotros. Lo recordaremos con profundo respeto y cariño. María Paula Nogueira, Francisco Díaz Mayer, Nicolás Merino, Teo Frangi y Mateo Busto.

✝ NOGUEIRA, José Alfredo q.e.p.d. - Su hermana Martita, Claudio y familia, su sobrina María José Cerutti y sus hijos y Mónica Visca participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ NOGUEIRA, José Alfredo q.e.p.d. - Mabel, Analía, Andrea, Lily, Corina y Mariano, quienes lo acompañaron con dedicación, participan con dolor su fallecimiento y lo despiden con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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