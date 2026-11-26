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NOLASCO CARLÉS, Mariano
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ NOLASCO CARLÉS, Mariano q.e.p.d. - La familia Ordóñez acompaña a Gimena, Mariano, Fran y Joaco con todo cariño.
✝ NOLASCO CARLÉS, Mariano q.e.p.d. - Felipe y Julieta Ordóñez y familia acompañan a Gimena, Mariano, Fran y Joaco con todo cariño.
✝ NOLASCO CARLÉS, Mariano q.e.p.d. - Leandro, Yami, Vicky Abiusso y familia acompañan a Gimena, Mariano, Fran y Joaco con todo cariño.
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LA NACION