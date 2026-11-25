MADRID.- La palabra “pucherazo” retumba en la boca de los opositores desde que Pedro Sánchez convocó a elecciones. Es la forma coloquial que usan los españoles para referirse al fraude, un término que se remonta al siglo XIX, cuando las boletas se guardaban dentro de ollas de cocina y, allí adentro, se manipulaban los votos para que los dos partidos dominantes en esos años pudieran turnarse en el poder.

La oposición volvió a agitar esta semana, a cuatro días de la elección, el fantasma de un “pucherazo” organizado por el Partido Socialista (PSOE) para permanecer en La Moncloa. Primero fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apenas comenzó la campaña, y este miércoles Alberto Núñez Feijóo, primer candidato del Partido Popular, insistió con una posible conspiración. En ninguno de los casos, los opositores aportaron pruebas o siquiera indicios de un posible fraude.

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo Manu Fernandez - AP

“Sánchez y limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios”, acusó Feijóo en una entrevista radial. Los argumentos de la oposición se sustentan sobre las elecciones internas dentro del PSOE de 2014 y 2017, que le permitieron a Sánchez quedarse con el control del socialismo. Mientras investigaba un caso de corrupción en la obra pública, la Guardia Civil detectó mensajes entre sus colaboradores que sugerían irregularidades en esas votaciones.

Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, le había enviado un sugestivo mensaje durante las elecciones socialistas de 2014 a Koldo García, su asesor todoterreno. “Apunta como que han votado a esos dos que te faltan”, ordenó el ladero de Sánchez en plena interna. Este intercambio de mensajes, que aparece en un expediente judicial, se reveló el año pasado y desde ese momento alimentó la teoría opositora de que Sánchez podría manipular las elecciones, un tema que incluso Feijóo la echó en cara durante el último debate.

El presidente del Gobierno español y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo Manu Fernandez - AP

El fantasma volvió a agitarse en momentos clave durante estos últimos meses. Vox, el partido de la ultraderecha, patrocinó un reclamo ante la justicia española para suspender el derecho a voto de los beneficiarios de la “ley de nietos”, muchos de ellos argentinos, porque -sostuvo- el objetivo del gobierno era engordar el censo electoral con inmigrantes para, así, influir en el resultado de las elecciones. El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial, avaló esa hipótesis y suspendió de manera cautelar el voto de los ciudadanos españoles que habían conseguido la nacionalidad por la ley de memoria democrática.

Díaz Ayuso volvió a instalar la idea de un posible “pucherazo” inmediatamente después de que Sánchez adelantara la convocatoria a elecciones. “Ni se les ocurra votar por correo”, dijo la madrileña amiga de Javier Milei, que mencionó una posible “adulteración” a través de esa metodología de voto, que es muy común entre los españoles y que está a cargo de la empresa pública Correos.

El líder de Vox, Santiago Abascal CESAR MANSO - AFP

Voto en el exterior

Las advertencias realizadas este miércoles por Feijóo sobre posibles manipulaciones electorales comenzaron cuando le preguntaron por el voto en el exterior, después de que se difundieran imágenes que mostraban cajas de cartón abiertas que eran utilizadas como urnas alternativas en los consulados españoles en la Argentina y otros países de América Latina. Allí quedarán bajo resguardo los votos de los beneficiados por la ley de nietos hasta que la justicia tome una decisión de fondo sobre el asunto.

“Obviamente, me provoca inquietud que en mi país haya urnas de cartón en los consulados”, dijo. Y agregó: “Sigo teniendo fe en que los cónsules blinden los votos que se emiten en las urnas de los consulados y que esas urnas de cartón, que no sé muy bien para qué se ponen, estén bien supervisadas. La Junta Electoral Central sabe muy bien que el gobierno intentó que muchos ciudadanos pudieran votar sin tener acceso a voto”.

Santiago Abascal, líder de Vox, fue un paso más allá al asegurar en un acto en Cataluña que su partido respetará el resultado de las elecciones siempre que no haya “trampas” y dejó abierta la puerta para llevar a la justicia el proceso electoral por el voto desde el exterior.

Desde el oficialismo respondieron con ironía a cada una de las acusaciones por posible manipulación en las elecciones. Sánchez dijo que la oposición hace “terraplanismo electoral” cuando se refiere a un fraude y señaló a los opositores de “quebrar la responsabilidad institucional”.

Pedro Sánchez toma la palabra en un mitin de campaña del PSOE el lunes en Córdoba, España Madero Cubero - EUROPA PRESS DPA

“No aportan ninguna prueba y socavan la credibilidad de un sistema limpio que garantiza la igualdad de voto y me parece que es absolutamente lamentable y preocupante”, insistió el presidente.