La expectativa por el lanzamiento de GTA VI, una de las entregas más esperadas de la franquicia de videojuegos Grand Theft Auto, despertó el interés de los fanáticos por personalizar sus dispositivos con imágenes inspiradas en el título. Entre las alternativas disponibles se encuentra el denominado “modo GTA” de WhatsApp, una herramienta que permite reemplazar el tradicional ícono verde de la aplicación por un diseño relacionado con el videojuego.

Sin embargo, es importante aclarar que esta modalidad no corresponde a una actualización oficial del servicio de mensajería. Se trata únicamente de una modificación estética que se realiza mediante una aplicación externa y que no altera el funcionamiento de los chats, las llamadas ni las videollamadas de la plataforma perteneciente a Meta.

El videojuego, desarrollado por Rockstar Games, se estrenó el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. En este contexto, quienes quieran trasladar la estética de GTA a sus celulares pueden hacerlo a través de una serie de pasos sencillos.

Qué se necesita para activar el “modo GTA” en WhatsApp

Para realizar esta modificación es necesario recurrir a Nova Launcher, una aplicación disponible para dispositivos con sistema operativo Android que permite personalizar diferentes elementos de la interfaz del celular.

El truco para activar el “modo GTA” en WhatsApp y personalizar el logo de la aplicación

Este tipo de programas ofrece la posibilidad de cambiar los fondos de pantalla, los estilos de letra, los widgets y los íconos de las aplicaciones instaladas, sin necesidad de modificar su funcionamiento original.

Además, será necesario contar con una imagen relacionada con GTA VI. Los usuarios pueden optar por el logotipo oficial del videojuego, alguno de sus protagonistas o incluso una versión del símbolo de WhatsApp inspirada en los colores y la estética de la franquicia.

Estas imágenes se pueden conseguir a través de buscadores de Internet o crear mediante herramientas de inteligencia artificial. Lo recomendable es que el archivo tenga formato PNG y fondo transparente para conseguir un resultado más prolijo.

Cómo activar el “modo GTA” en WhatsApp, paso a paso

Una vez seleccionada la imagen que se utilizará para reemplazar el logotipo original, se deberán seguir estas instrucciones:

Descargar Nova Launcher desde Google Play Store.

Abrir la aplicación y establecerla como la interfaz predeterminada del celular.

Guardar en la galería del dispositivo la imagen alusiva a GTA VI.

Regresar a la pantalla de inicio y mantener presionado el ícono de WhatsApp durante unos segundos.

Seleccionar la opción “Editar” en el menú que aparece.

Presionar sobre el logotipo de la aplicación y elegir la imagen previamente descargada.

Ajustar su tamaño y confirmar los cambios.

Una vez finalizado el procedimiento, el servicio de mensajería mostrará su nuevo diseño personalizado en la pantalla principal del dispositivo.

Cabe destacar que, al tratarse de una herramienta externa a Meta, se recomienda descargarla únicamente desde tiendas oficiales y revisar los permisos solicitados durante su instalación.