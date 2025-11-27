LA NACION

NOTTEBOHM DE MOORE, Florencia

NOTTEBOHM de MOORE, Florencia, q.e.p.d. - Los copropietarios del Consorcio Cerviño 3126 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NOTTEBOHM de MOORE, Florencia, q.e.p.d. - Tus hermanos Guillermo y Fernando y Marta; tus hijos Valeria, Diego y Mariana, Rafael y Soledad y Diana; tus nietos Sofía y Pablo, Jaz y Jere, Manu y Vicky, Tanu, Justi, Cata y Tommy y tus bisnietas Mora, Kiara e Irupé te despiden con mucho cariño y piden una oración en tu memoria.

NOTTEBOHM de MOORE, Florencia, q.e.p.d. - Mariana Nottebohm de Gotthold, hijos y nietos, María L. de Nottebohm, hijos y nietos y Eduardo Nottebohm participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NOTTEBOHM de MOORE, Florencia. - Los hermanos Sayús Racedo participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su familia y a sus hijos Valeria, Diego, Rafael y Diana, rogando una oración en su memoria.

NOTTEBOHM de MOORE, Florencia. - Bebita Pfeiffer de Montes e hijos acompañan a Valeria, Diego, Rafa y Diana en este triste momento y despiden a Florencia con muchísimo cariño.

