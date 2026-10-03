NOVELLO, Lucía

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NOVELLO Vda. de AMIGO, Lucía q.e.p.d. - Los socios, personal y colaboradores de García Vilariño y Asociados S.R.L. y AGV Soluciones S.R.L. acompañan a su hijo Fernando y demás familiares en este momento de dolor, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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