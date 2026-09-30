1
NUGENT, Leonardo Jorge
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ NUGENT, Leonardo Jorge. - Ignacio Vidal Molina participa con tristeza el fallecimiento de su querido George, acompaña con mucho cariño a Gloria, a sus hijos y a sus nietos y ruega por el eterno descanso de su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El desesperado mensaje de una tradicional librería en Corrientes y Callao que corre riesgo de expropiación por el subte F
- 3
La Corte Suprema intervino en una guerra de influencers y falló en defensa de la libertad de expresión
- 4
Matías Soulé fue padre por primera vez y se fue de la concentración de la selección para recibir al bebé