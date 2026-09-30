SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NUGENT, Leonardo Jorge. - Ignacio Vidal Molina participa con tristeza el fallecimiento de su querido George, acompaña con mucho cariño a Gloria, a sus hijos y a sus nietos y ruega por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres

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