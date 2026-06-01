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OJEA QUINTANA, Julio María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

OJEA QUINTANA, Julio María. - La Institución de Magistrados de la Nación en Retiro despide con dolor a su asociado y gran magistrado y acompaña a su familia.

OJEA QUINTANA, Julio María, q.e.p.d. - Fernando Irazu y Pilar Posse, amigos de su hijo Julio, participan su fallecimiento, acompañan a Julio y toda la familia Ojea Quintana, y ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres
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