SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OJEA QUINTANA, Julio María. - La Institución de Magistrados de la Nación en Retiro despide con dolor a su asociado y gran magistrado y acompaña a su familia.

✝ OJEA QUINTANA, Julio María, q.e.p.d. - Fernando Irazu y Pilar Posse, amigos de su hijo Julio, participan su fallecimiento, acompañan a Julio y toda la familia Ojea Quintana, y ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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