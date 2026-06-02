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OJEA QUINTANA, Julio María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

OJEA QUINTANA, Julio María. - Los integrantes de la fundación Emilio Komar despedimos con gratitud a quien fuera, junto con Guadalupe, un gran apoyo para nuestro maestro.

OJEA QUINTANA, Julio María, q.e.p.d. - La Institución de Magistrados y Funcionarios de la Nación en Retiro despide con profundo dolor a su asociado y dignísimo magistrado y acompaña a su familia.

OJEA QUINTANA, Julio María, q.e.p.d. - Alejandro Fiuza y Clara María Bozzo acompañan con mucho cariño a Luciano, Mercedes y su familia, y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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