SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OJEA QUINTANA, Julio María. - Los integrantes de la fundación Emilio Komar despedimos con gratitud a quien fuera, junto con Guadalupe, un gran apoyo para nuestro maestro.

✝ OJEA QUINTANA, Julio María, q.e.p.d. - La Institución de Magistrados y Funcionarios de la Nación en Retiro despide con profundo dolor a su asociado y dignísimo magistrado y acompaña a su familia.

✝ OJEA QUINTANA, Julio María, q.e.p.d. - Alejandro Fiuza y Clara María Bozzo acompañan con mucho cariño a Luciano, Mercedes y su familia, y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres

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