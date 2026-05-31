SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ OJEA QUINTANA, Julio María, q.e.p.d. - Elisa Cardoso, hijos y nietos despiden a Julio con tristeza y acompañan a Guadalupe, a María, y a toda la familia con mucho cariño.

✝ OJEA QUINTANA, Julio María, q.e.p.d. - Manuel Pando e Inés Daireaux lo despiden con mucha pena, acompañando a Guadalupe y a sus hijos.

OJEA QUINTANA, Julio María. - María Luisa y Eduardo Cárdenas, junto a sus hijos, despiden con profundo dolor al amigo entrañable y abrazan con cariño a Guadalupe, sus hijos, sus nietos y a sus hermanos.

✝ OJEA QUINTANA, Julio María. - Juan Carlos Mendizabal despide a Julio con mucha tristeza y acompaña a su esposa e hijos en su dolor.

✝ OJEA QUINTANA, Julio María. - María Celia García Zubillaga despide con profunda pena al entrañable Julio. Acompaña a Guadalupe en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

✝ OJEA QUINTANA, Julio María. - La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal acompaña a su familia en este momento de pesar.

✝ OJEA QUINTANA, Julio María, q.e.p.d. - Facundo Ferrari Torres (a.), Pilar y sus hijas acompañan a su gran amigo Julito, Anita, los chicos y a toda la familia Ojea Quintana en este triste momento y que encuentren paz en los brazos del Señor.

✝ OJEA QUINTANA, Julio María, q.e.p.d. - José María Medrano e Inés Nosiglia despiden con cariño a su amigo y abrazan a su familia.

Avisos fúnebres

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