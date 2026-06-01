LA NACION

OJEA QUINTANA, Julio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

OJEA QUINTANA, Julio q.e.p.d. - Eduardo y Laura Bieule y sus hijas Lala y Lucía despedimos con tristeza a Julio y acompañamos a Guadalupe y a sus hijos con nuestras oraciones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Tres desafíos que persisten para el tratamiento del cáncer, pese a los avances científicos
    1

    Cumbre anual de oncólogos: tres desafíos que persisten para el tratamiento del cáncer, pese a los avances científicos

  2. El único detenido amenazó con suicidarse en la cárcel: fue asistido y está bajo observación
    2

    El femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier, el único detenido, amenazó con suicidarse en la cárcel y quedó bajo observación permanente

  3. Cómo creen los investigadores que fueron trasladados los restos y cómo reaccionó su madre
    3

    Caso Agostina Vega: cómo creen los investigadores que fueron trasladados los restos y cómo reaccionó su madre

  4. Así está el cuadro de cuartos de final de Roland Garros 2026
    4

    Así está el cuadro de cuartos de final de Roland Garros 2026