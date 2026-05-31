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OJEA QUINTANA, Julio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

OJEA QUINTANA, Julio. - María E. Fernández Madero de Aldecoa, hijos y nietos despiden con pena y oraciones a Julio y abrazan con cariño a Guada y familia, especialmente a Tato.

OJEA QUINTANA, Julio, q.e.p.d. - Aldo De Cunto, Carlos Faiella y Alejandro Germano despiden a su entrañable profesor y juez ejemplar, acompañando a su esposa Guadalupe, hijos y nietos en este triste momento.

OJEA QUINTANA, Julio, q.e.p.d. - Jorge y Elisa Diaz de Vivar de Noro Villagra despedimos con dolor a Julio, íntegra, ética y cabal persona y juez. Acompañamos a Guadalupe y familia en este triste momento.

OJEA QUINTANA, Julio, q.e.p.d. - Una mente muy lúcida en un espíritu puro. Luis F. P. Leiva Fernández lo despide con mucho cariño, acompaña a su familia y ruega una oración por su memoria.

OJEA QUINTANA, Julio, q.e.p.d. - Emilio Daireaux y sus hijos Emilio (h.), Jaime y sus respectivas familias despiden con tristeza a su querido amigo y acompañan a Guadalupe y familia en su dolor.

OJEA QUINTANA, Julio, q.e.p.d. - El Estudio Mazzinghi acompaña con especial cariño a Inés, Guadalupe, y a todos los Ojea Quintana en este triste momento, y recuerda a Julio, modelo de profesor, de juez y de cristiano comprometido.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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