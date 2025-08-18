OLIVERA, Alfredo Alberto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† OLIVERA, Alfredo Alberto, q.e.p.d. - Tu amada esposa Dorita y tus hijos Alejandro y Verónica Melian, Verónica e Ignacio Larrechea, Dora Inés, Fanny y Rafael Muñoz, Nieves y Pablo Mateus, Julieta y Juan Pedro Lupiano, y tus 27 nietos y 16 bisnietos te amaran por siempre. Gracias por el amor y afecto que nos diste en tus 94 años. Nunca te olvidaremos.
† OLIVERA, Alfredo Alberto, q.e.p.d. - La comunidad, el consejo de administración y el personal de Highland Park C. C., despiden con cariño a su socio y acompañan a su familia en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION