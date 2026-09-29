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OLMOS, Diego Raúl,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ OLMOS, Diego Raúl, q.e.p.d. - Tu hermana Adelia María; tus sobrinos Gabriela, Carolina, Florencia, Fernando, Adelia, y Maru Perrone te vamos a extrañar y recordar siempre con mucho cariño.
OLMOS, Diego Raúl. - Beba Olmos, Sebastián Ferrari y sus hijas Carolina, Victoria y Malena despiden a Tío Diego con inmenso cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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