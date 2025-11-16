SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ONETO GAONA, Oscar (Ruso), q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas acompañan a Marita, Malena, María José y a toda la familia Oneto con mucho cariño en este triste momento.

† ONETO GAONA, Oscar (Ruso). - Tu hermano Santiago y Helen; tu ahijada Josie, Camila, Tito y Mia, Vicky y Santi te despedimos con gran tristeza y acompañamos a Marita, Quino, Regi y familias con mucho cariño y oraciones.

† ONETO GAONA, Oscar (Ruso), q.e.p.d. - Tus hermanos Ana Inés, Viviana y Alejandro Delfino, Malena, María José y Adolfo Bullrich, Santiago y Helen Rodríguez Lubary, hijos y nietos te despedimos con mucha tristeza y acompañamos con gran cariño a Mara, Regi, Quino y familia.

† ONETO GAONA, Oscar (Ruso), q.e.p.d. - Tu hermana Malena, sus hijos Nico y Carmen, Max, Malena y Leandro, Patricio y María y nietos te despedimos con mucha tristeza y acompañamos a Marita, Regina, Quino, Chris y Pilar, Santos, Juanki, Bauti y Oli con mucho cariño y oraciones.

