SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ORIBE, Rosario Sara Elisa, q.e.p.d. - José María Oribe y Lucila Obligado; sus hijos Celina y Matías Najún, Pol y Denu Iglesias, Angie y Juamba Maldonado y Manu y Mery Casabal, y sus nietos Sari, Isa, Anita, Magui y Juanbi Najún, Maichi y Joaqui Oribe, e Iñaki y Tobi Maldonado, la despedimos con dolor y gran tristeza. La recordaremos siempre con mucho amor por toda su bondad y generosidad. Abrazamos a Ángel y Florencia en este triste momento. Agradecemos oraciones por su alma. Sus restos serán inhumados hoy, a las 11, en el Cementerio de la Chacarita.

Avisos fúnebres

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