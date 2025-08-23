SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ORIS DE ROA, Carlos. - Jorge y Mónica Aufiero (as.) despiden a Carlos con gran cariño y acompañan a Majo y familia en estos tristes momentos.

ORIS DE ROA, Carlos, q.e.p.d., falleció el 20-8-2025. - Sus compañeros de la Escuela San Andrés: Roberto Ayling, Marcos Ferndez Gorgolas, Carlos Massone, Juan Carlos Scarpati, Pedro Sommer, Roberto Stocker, Dennis Taylor participan su fallecimiento y acompañan a Majo y toda su familia en el dolor.

† ORIS DE ROA, Carlos. - Sus amigos Lucila Corti Maderna, María José Bó y Alejandro Massot, Pacha de Undurraga y Fernando Schoch, Luisa Gorostiaga y Diego Seré, Luz Méndez Ezcurra y Eduardo Massera, Cecilia Parodi y Charlie Massone, Beatriz Petit y José Rey, Mercedes Podestá, Mariana Seré y Omar López Mato y Sofía Sobañski y Fernando Recondo acompañamos a la querida Majo con muchísimo cariño y rezamos por el alma de Carlos.

