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ORTIZ, Alberto María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ORTIZ, Alberto María, q.e.p.d. Los Videla: Ernesto, Ludovico, Elena, Charlie y Willy despiden con dolor a su primo y amigo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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