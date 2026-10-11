SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ORTIZ, Alberto María, q.e.p.d. Tu mujer Marcela Eugenia Viloni, tus hijos Francisco y Coti Mendizábal, Carola y Darrin Lim, María Eugenia y Gonzalo Arnao, Mariano y Cata Morgan, Manuela y tus nietos Dimas, Diógenes, Tobias, Mateo, Lucas, Juana, Sofi, Clari y Bauti te despiden con amor, agradecimiento y mucha tristeza por tu ejemplo de vida, tu bondad y generosidad. Te vamos a extrañar muchísimo.

✝ ORTIZ, Alberto María, q.e.p.d. Tus hermanos Alfredo y María de la Paz Giménez Uriburu y Alejandro y Ana Irene Aramburu, sus hijos y nietos te despiden con muchísimo amor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa