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ORÚE, Josefina Hernández de,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
ORÚE, Josefina Hernández de, q.e.p.d. - Abrazamos a los Orúe, despidiendo a la querida Pipina. Juancho, Mariana y Bebe Labougle y familias.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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