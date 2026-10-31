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OSORES SOLER, Elbio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ OSORES SOLER, Elbio, q.e.p.d. falleció el 29-10-2026. - Tu sobrino Mariano Osores Soler te despide con cariño y ruega una oración en tu memoria.
✝ OSORES SOLER, Elbio, q.e.p.d. Germán Castelli participa el fallecimiento de una gran persona y gran juez y acompaña a sus hijos, nietos y amigos en este triste momento.
✝ OSORES SOLER, Elbio, q.e.p.d. - El Club del Soldado de Plomo participa el fallecimiento de su estimadísimo socio.
✝ OSORES SOLER, Elbio, q.e.p.d., falleció el 29-10-2026. - María Paula y familia ruegan una oración en tu memoria y agradecen los momentos compartidos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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