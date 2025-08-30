1
OTERO, Gonzalo Martín
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
OTERO, Gonzalo Martín. - La Flia. van Lierde acompaña con profundo dolor a Marcelo Otero y familia en este difícil momento. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro cariño.
OTERO, Gonzalo Martín. - Cabelma S.A. acompaña con profundo pesar a su director Marcelo Otero y a su familia ante el fallecimiento de su hijo Gonzalo Otero, expresando su más sinceras condolencias en este difícil momento.
