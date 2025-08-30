LA NACION

OTERO, Gonzalo Martín

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

OTERO, Gonzalo Martín. - La Flia. van Lierde acompaña con profundo dolor a Marcelo Otero y familia en este difícil momento. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro cariño.

OTERO, Gonzalo Martín. - Cabelma S.A. acompaña con profundo pesar a su director Marcelo Otero y a su familia ante el fallecimiento de su hijo Gonzalo Otero, expresando su más sinceras condolencias en este difícil momento.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco este viernes 29 de agosto
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este viernes 29 de agosto

  2. Una potente moto llega al mercado argentino con cuatro modos de manejo
    2

    Una potente moto llega al mercado argentino con cuatro modos de manejo

  3. Pronóstico del tiempo: el SMN alerta por ciclogénesis y fuertes lluvias en Santa Rosa este viernes 29 de agosto
    3

    Pronóstico del tiempo: el SMN alerta por ciclogénesis y fuertes lluvias en Santa Rosa este viernes 29 de agosto

  4. Un hombre le robó la gorra firmada a un niño en el US Open, pero el tenista arregló todo unas horas después
    4

    Un hombre le robó la gorra a un niño en el US Open y el gesto del tenista cambió la historia

Cargando banners ...