Agenda de TV y streaming del sábado: Boca - Huracán, Messi, tenis en Roma, los Pumitas y Top 14
Fútbol local y exterior, rugby, tenis, básquetbol y ciclismo componen el menú deportivo del día, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 9 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 16.30 Talleres vs. Belgrano, octavo de final. ESPN Premium
- 19 Boca Juniors vs. Huracán, octavo de final. TNT Sports
- 21.30 Independiente Rivadavia vs. Unión, octavo de final. ESPN Premium
- 21.30 Argentinos Juniors vs. Lanús, octavo de final. TNT Sports
Premier League
- 8.30 Liverpool vs. Chelsea. ESPN y Disney+
- 11 Sunderland vs. Manchester United. ESPN y Disney+
- 11 Brighton & Hove vs. Wolverhampton. Disney+
- 11 Fulham vs. Bournemouth. Disney+
- 13.30 Manchester City vs. Brentford. Disney+
Major League Soccer
- 14 Toronto vs. Inter Miami. Apple TV
Liga de España
- 9 Elche vs. Alavés. DSports (1610)
- 11.15 Sevilla vs. Espanyol. DSports (1610)
- 13.30 Atlético Madrid vs. Celta. ESPN y Disney+
- 16 Real Sociedad vs. Betis. DSports (1610)
Serie A
- 10 Cagliari vs. Udinese. Disney+
- 13 Lazio vs. Inter. ESPN 2 y Disney+
Bundesliga
- 10.30 Augsburg vs. Borussia Moenchengladbach. Disney+
- 10.30 Hoffenheim vs. Werder Bremen. Disney+
- 10.30 Leipzig vs. St. Pauli. Disney+
- 10.30 Stuttgart vs. Bayer Leverkusen. Disney+
TENIS
Masters 1000 de Roma
- 6 La segunda rueda: Tomás Etcheverry vs. Mattia Bellucci (Italia), Thiago Tirante vs. Cameron Norrie (Reino Unido), Mariano Navone vs. Félix Auger-Aliassime (Canadá) y Solana Sierra vs. Coco Gauff (Estados Unidos). Disney+ (ESPN 3 desde las 10)
RUGBY
Rugby Championship Sub 20
- 9 Argentina vs. Australia. ESPN 2 y Disney+
Top 14 de URBA
- 15.30 Rosario vs. Buenos Aires Cricket & Rugby. Disney+
- 15.30 Regatas Bella Vista vs. Belgrano. Disney+
- 15.30 La Plata vs. SIC. Disney+
- 15.30 Champagnat vs. Alumni. Disney+
- 15.30 Los Matreros vs. CASI. Disney+
- 15.30 Los Tilos vs. CUBA. Disney+
- 15.30 Hindú vs. Newman. ESPN 3 y Disney+
Super Rugby Américas
- 16.06 Selknam vs. Dogos XV. Disney+
Top 14 de Francia
- 11.35 Bayonne vs. Bordeaux Bègles. Disney+
- 16 Toulon vs. Toulouse. Disney+
Premiership
- 11.05 Leicester Tigers vs. Northampton Saints. ESPN 4 y Disney+
- 13.30 Bristol Bears vs. Saracens. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11.30 Oberá vs. Boca Juniors. Cuarto de final, partido 1. TyC Sports
NBA
- 21 Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder. Semifinal deo Oeste, juego 3. ESPN 4 y Disney+
Liga ACB
- 13 Barcelona vs. Recoleta. Fox Sports 3
CICLISMO
- 6 Giro de Italia. La etapa 2. DSports 2 (1612)
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