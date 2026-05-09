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Agenda de TV y streaming del sábado: Boca - Huracán, Messi, tenis en Roma, los Pumitas y Top 14

Fútbol local y exterior, rugby, tenis, básquetbol y ciclismo componen el menú deportivo del día, disponible a través de las pantallas

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Tras un nuevo golpe en la Copa Libertadores, Boca recibirá a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura.
Tras un nuevo golpe en la Copa Libertadores, Boca recibirá a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura.MARCOS BRINDICCI - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 9 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 16.30 Talleres vs. Belgrano, octavo de final. ESPN Premium
  • 19 Boca Juniors vs. Huracán, octavo de final. TNT Sports
  • 21.30 Independiente Rivadavia vs. Unión, octavo de final. ESPN Premium
  • 21.30 Argentinos Juniors vs. Lanús, octavo de final. TNT Sports

Premier League

  • 8.30 Liverpool vs. Chelsea. ESPN y Disney+
  • 11 Sunderland vs. Manchester United. ESPN y Disney+
  • 11 Brighton & Hove vs. Wolverhampton. Disney+
  • 11 Fulham vs. Bournemouth. Disney+
  • 13.30 Manchester City vs. Brentford. Disney+

Major League Soccer

  • 14 Toronto vs. Inter Miami. Apple TV
Lionel Messi jugará por Inter Miami en Toronto, por la Major League Soccer.
Lionel Messi jugará por Inter Miami en Toronto, por la Major League Soccer.GIORGIO VIERA - AFP

Liga de España

  • 9 Elche vs. Alavés. DSports (1610)
  • 11.15 Sevilla vs. Espanyol. DSports (1610)
  • 13.30 Atlético Madrid vs. Celta. ESPN y Disney+
  • 16 Real Sociedad vs. Betis. DSports (1610)

Serie A

  • 10 Cagliari vs. Udinese. Disney+
  • 13 Lazio vs. Inter. ESPN 2 y Disney+

Bundesliga

  • 10.30 Augsburg vs. Borussia Moenchengladbach. Disney+
  • 10.30 Hoffenheim vs. Werder Bremen. Disney+
  • 10.30 Leipzig vs. St. Pauli. Disney+
  • 10.30 Stuttgart vs. Bayer Leverkusen. Disney+

TENIS

Masters 1000 de Roma

  • 6 La segunda rueda: Tomás Etcheverry vs. Mattia Bellucci (Italia), Thiago Tirante vs. Cameron Norrie (Reino Unido), Mariano Navone vs. Félix Auger-Aliassime (Canadá) y Solana Sierra vs. Coco Gauff (Estados Unidos). Disney+ (ESPN 3 desde las 10)
El mejor argentino del momento, Tomás Martín Etcheverry, tratará de avanzar a la tercera etapa del Masters 1000 de Roma frente a un italiano, Mattia Bellucci.
El mejor argentino del momento, Tomás Martín Etcheverry, tratará de avanzar a la tercera etapa del Masters 1000 de Roma frente a un italiano, Mattia Bellucci.DIMITAR DILKOFF - AFP

RUGBY

Rugby Championship Sub 20

  • 9 Argentina vs. Australia. ESPN 2 y Disney+

Top 14 de URBA

  • 15.30 Rosario vs. Buenos Aires Cricket & Rugby. Disney+
  • 15.30 Regatas Bella Vista vs. Belgrano. Disney+
  • 15.30 La Plata vs. SIC. Disney+
  • 15.30 Champagnat vs. Alumni. Disney+
  • 15.30 Los Matreros vs. CASI. Disney+
  • 15.30 Los Tilos vs. CUBA. Disney+
  • 15.30 Hindú vs. Newman. ESPN 3 y Disney+
Hindú vs. Newman es la propuesta más atractiva del sábado en el Top 14.
Hindú vs. Newman es la propuesta más atractiva del sábado en el Top 14.LA NACION/Hernan Zenteno

Super Rugby Américas

  • 16.06 Selknam vs. Dogos XV. Disney+

Top 14 de Francia

  • 11.35 Bayonne vs. Bordeaux Bègles. Disney+
  • 16 Toulon vs. Toulouse. Disney+

Premiership

  • 11.05 Leicester Tigers vs. Northampton Saints. ESPN 4 y Disney+
  • 13.30 Bristol Bears vs. Saracens. Disney+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11.30 Oberá vs. Boca Juniors. Cuarto de final, partido 1. TyC Sports

NBA

  • 21 Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder. Semifinal deo Oeste, juego 3. ESPN 4 y Disney+
Cruce de figuras, que se dará este noche en los playoffs de la NBA: Austin Reaves, de Los Angeles Lakers, y Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City Thunder.
Cruce de figuras, que se dará este noche en los playoffs de la NBA: Austin Reaves, de Los Angeles Lakers, y Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City Thunder.Kyle Phillips - FR171277 AP

Liga ACB

  • 13 Barcelona vs. Recoleta. Fox Sports 3

CICLISMO

  • 6 Giro de Italia. La etapa 2. DSports 2 (1612)
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