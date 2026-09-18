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PADILLA, Federico,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PADILLA, Federico, (Freddy) q.e.p.d. - Sus hijos Federico y Diego, sus nietas Olivia, Martina, Julia, Isabel y Guadalupe y sus bisnietos Amanda y Caetano lo despiden con amor en el cementerio Memorial de Pilar, hoy, a las 11.
✝ PADILLA, Federico, (Freddy) q.e.p.d. - Su sobrino Alejandro Kenny lo despide con mucho afecto y con agradecimiento por los lindos momentos compartidos.
✝ PADILLA, Federico. - Marianne May de Padilla, hijos y familia despiden a su querido Freddy y acompañan a sus hijos Federico y Diego y familiares en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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