SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PADILLA, Federico, (Freddy) q.e.p.d. - Sus hijos Federico y Diego, sus nietas Olivia, Martina, Julia, Isabel y Guadalupe y sus bisnietos Amanda y Caetano lo despiden con amor en el cementerio Memorial de Pilar, hoy, a las 11.

✝ PADILLA, Federico, (Freddy) q.e.p.d. - Su sobrino Alejandro Kenny lo despide con mucho afecto y con agradecimiento por los lindos momentos compartidos.

✝ PADILLA, Federico. - Marianne May de Padilla, hijos y familia despiden a su querido Freddy y acompañan a sus hijos Federico y Diego y familiares en este triste momento.

Avisos fúnebres

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