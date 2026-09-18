SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PADILLA QUIRNO, Federico, q.e.p.d. - Su hermana Inés y sus sobrinos Gonzalo, Javier, Juana y Ariel, Josefina y Jerónimo Ramos Mejía despiden a Freddy, a quien recordarán con mucho cariño, y acompañan a Fede y Diego en este triste momento.

✝ PADILLA QUIRNO, Federico N. (Freddy), q.e.p.d., Fall. el 17-9-2026. - Sus sobrinos Luis y Tatana Kenny, hijos y nietos acompañan a Federico y Diego y lo despiden con mucho cariño, rogando una oración.

Avisos fúnebres

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