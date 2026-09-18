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PADILLA QUIRNO, Federico Norberto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PADILLA QUIRNO, Federico Norberto (Freddy), c.a.s.r. - Su hermano y gran amigo Eduardo, con su hija Verónica y sus nietos Francesco, Chiara y Alessandro Alliata di Montereale e Isabella Gooding, participan su fallecimiento y rezan en su muy querida memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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