SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PADILLA QUIRNO, Federico Norberto (Freddy), c.a.s.r. - Su hermano y gran amigo Eduardo, con su hija Verónica y sus nietos Francesco, Chiara y Alessandro Alliata di Montereale e Isabella Gooding, participan su fallecimiento y rezan en su muy querida memoria.

Avisos fúnebres

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