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PADILLA, Roberto R. F.,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PADILLA, Roberto R. F., q.e.p.d. - Sus hermanos políticos Enrique A. Ramos Mejía y María Collardin, sus hijos e hijos políticos Enrique y Federica, Sebastián, Inés y Pablo, Martín y Celina y Juan y Malu, y sus nietos, acompañamos a nuestra querida hermana María Luisa y a sus hijos, Roberto, María, Consuelo, Male, Ezequiel, Fátima, José, Lucas y Ángeles, a sus hijos políticos y a todos sus numerosos nietos, con entrañable cariño y rezamos con ellos por el querido Roberto.
Aviso publicado en la edición impresa
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