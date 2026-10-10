SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PADILLA, Roberto R. F., q.e.p.d. - Sus hermanos políticos Enrique A. Ramos Mejía y María Collardin, sus hijos e hijos políticos Enrique y Federica, Sebastián, Inés y Pablo, Martín y Celina y Juan y Malu, y sus nietos, acompañamos a nuestra querida hermana María Luisa y a sus hijos, Roberto, María, Consuelo, Male, Ezequiel, Fátima, José, Lucas y Ángeles, a sus hijos políticos y a todos sus numerosos nietos, con entrañable cariño y rezamos con ellos por el querido Roberto.

Avisos fúnebres

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