SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PAMPILLO, Patricia Sara Bird de q.e.p.d., falleció el 7-7-2026. - Patsy nos dejó con muchas ganas de seguir disfrutándola. Era mi hermana y amiga. Una tía muy importante para mis hijas Caro, Luly, Flor y Silvi. Nos quedan sus risas cariñosas y su alegría. Acompañamos a Bernardo, Male y Santi con mucho dolor y la despedimos en el Jardín de Paz, hoy 8 de julio, a las 12. Liliana Bird y Henry Taratuty.

✝ PAMPILLO, Patricia Sara Bird de, q.e.p.d., falleció el 7-7-2026. - Patsy, hermana querida, nunca te olvidaré. Tu alegría, generosidad y bondad la recordaré por siempre. Gracias por todo el amor que le diste a Martín Alejo, Ezequiel y Matías. Siempre acompañaremos a Bernardo, Male y Santi. La despedimos en el Jardín de Paz, el 8 de julio, a las, 12. María Cristina Bird y Martín Paganini.

✝ PAMPILLO, Patricia Sara Bird de q.e.p.d., falleció el 7-7-2026. - Te despedimos con enorme tristeza. Sabemos que, como las aves, tu vuelo libre nos acompañará siempre. Tus compañeros del colegio VDS.

✝ PAMPILLO, Patricia Sara BIRD de, q.e.p.d. - Despedimos a nuestra querida amiga Patsy y acompañamos a Bernardo, sus hijos Male y Santi, a sus hermanas y sus familias con mucho amor. Fernanda Astorga, Silvia Bautista, Marina Iturbide y sus familias.

✝ PAMPILLO, Patricia Sara Bird de, q.e.p.d., falleció el 7-7-2026. - Querida Patsy, inolvidable compañera de colegio y de la vida. Te despedimos con mucha tristeza. Acompañamos a Bernie, Male y Santi en este difícil momento. Jorge y Cristina Furlanetto.

Avisos fúnebres

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