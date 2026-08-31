SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PAMPLIEGA de PAUL, María Teresa. - Sus primos R. Martín Pampliega y Ema C. A. de Pampliega, con sus hijos Ignacio, Juan Martín y María José Gollan participan con tristeza su fallecimiento. Paty querida, te vamos a extrañar mucho.

Avisos fúnebres

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