PANDO, Manuel Miguel,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PANDO, Manuel Miguel, q.e.p.d. - Sus amigos del Círculo de Armas, Ricardo Adrogué Ezeyza, Luis Álvarez Pereyra Rozas, Néstor J. Belgrano, Santiago Braun, Diego Buchanan, Martín A. Cabrales, Federico Carenzo, Juan Carlos Cassagne, Daniel Charles, José María Dagnino Pastore, Juan F. de Álzaga, Eugenio de Bary, Mariano de Bary, Mariano de la Torre, Javier d¨Ornellas, Ignacio F. Escuti, Orlando J. Ferreres, Máximo J. Fonrouge, Ignacio Gómez Álzaga, Marcelo Loprete, Juan Pablo Maglier, Enrique S. Mantilla, Ignacio Martínez Tanoira, Alejandro Massot (h.), Miguel Maxwell, Jorge Otamendi, Guillermo J. Pando, Rogelio F. Pfirter, Adalberto Rodríguez Giavarini, Carlos A. M. Sánchez Caballero, Matías G. Sánchez Sorondo, Miguel Sauze Juárez, Octavio Schindler, Alfonso Trigo Añez, Enrique Wilson-Rae y Diego C. T. Yofre, participan con tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.
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