SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PANDO, Manuel, q.e.p.d. - El Consorcio Suipacha 1354 despide con mucha tristeza al señor Manuel Pando, acompaña a su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

✝ PANDO, Manuel, q.e.p.d. - Los miembros del estudio Gosio Medina & Asoc. participan su fallecimiento y acompañan a los Pando en su dolor.

✝ PANDO, Manuel, q.e.p.d., falleció el 4-9-2026. - Federico Braun y María Freixas (a.) acompañan a Inés y a toda su familia con mucho cariño en este triste momento.

Avisos fúnebres

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