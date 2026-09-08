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LA NACION

PANDO, Manuel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PANDO, Manuel, q.e.p.d. - El Consorcio Suipacha 1354 despide con mucha tristeza al señor Manuel Pando, acompaña a su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

PANDO, Manuel, q.e.p.d. - Los miembros del estudio Gosio Medina & Asoc. participan su fallecimiento y acompañan a los Pando en su dolor.

PANDO, Manuel, q.e.p.d., falleció el 4-9-2026. - Federico Braun y María Freixas (a.) acompañan a Inés y a toda su familia con mucho cariño en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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