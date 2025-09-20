SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PAPENDIECK de D’ALESSANDRO, María Teresa, q.e.p.d. - Guillermo C. Ayarra y Susana Chiappara, Dolores Ayarra, Belén Ayarra, Guillermo Ayarra y Manuel Ayarra participamos el fallecimiento de la madre nuestro querido amigo Mauricio.

† PAPENDIECK de D’ALESSANDRO, María Teresa, q.e.p.d. - El Estudio Ayarra & D’Alessandro y sus integrantes participan con dolor el fallecimiento de la señora madre de su socio Mauricio D’Alessandro.

† PAPENDIECK de D’ALESSANDRO, María Teresa, q.e.p.d. - María Natalia Rodriguez D’Alessandro, Guillermo Ayarra, Manuel Ayarra, Wilson Miguel Galeano Arzamendia, Adolfo Gustavo Scrinzi, Tomás Agustín D’Alessandro, Alejandro Mario Morreale, Martín Juan Larralde y Pablo Parera participan con dolor el fallecimiento de la señora madre del doctor Mauricio D’Alessandro.

