Materiales de construcción: qué conviene comprar en mayo según los precios

Con los precios en alza, el costo de construcción sigue siendo un tema relevante para analizar. Medido en dólares, en abril el costo de construcción subió un 3,9%, lo que se traduce en un incremento del 13,6% en lo que va del 2026, según el último índex de Zonaprop.

“Desde las elecciones presidenciales de octubre de 2023, el índice de construcción acumula un incremento del 131%, ubicándose actualmente un 45% por encima del promedio histórico 2012-2025″, explica Leandro Molina, director de Zonaprop.

Este escenario representa un contexto desafiante para los desarrolladores: “Hay una notoria contracción del mercado. En varios proyectos que estudiamos, el costo de realizar el desarrollo supera el precio de venta que el mercado está convalidando”, explica el arquitecto Nicolás Blanco, de NIB Arquitectura.

Entonces, vale la pena preguntarse si hay algunos materiales de construcción que conviene comprar en mayo para adelantarse a los posibles aumentos.

“Nuestra regla de oro al iniciar una obra es sí o sí asegurarnos ejecutar el 100% de la estructura; por ende, todo lo vinculado a este rubro hay que acopiarlo. Siempre de arranque acero, hormigón y encofrados”, afirma el arquitecto.

El cemento y la cal son algunos de los materiales más afectados por los aumentos de los precios Shutterstock

Por otro lado, Ramiro Álvarez, gerente de Narvaez Inmobiliaria y Desarrolladora, coincide y agrega que una vez asegurados los insumos estructurales recomienda avanzar sobre aquellos componentes que presentan plazos de entrega más extensos, como aberturas, carpinterías especiales o equipamiento técnico. “El objetivo es evitar cuellos de botella que puedan impactar en el ritmo de obra”, explica.

Los insumos que más aumentan

Aunque el precio del metro cuadrado de construcción continúa aumentando, hay materiales que se ven más afectados por estas subas. “El más sensible es el cemento y, en segunda medida, la cal”, detalla el arquitecto.

Por otro lado, Alvarez introduce un factor importante: los materiales que más aumentan son los vinculados a componentes dolarizados o con fuerte incidencia de insumos importados. En este sentido, el profesional enumera el hierro, el aluminio, los sistemas de climatización, ascensores y determinadas terminaciones de mayor calidad. “Estos rubros suelen reflejar con mayor rapidez cualquier variación en el tipo de cambio o en las condiciones de importación”, señala.

¿Comprar o esperar?

En un contexto en el que los precios fluctúan y el mercado se mantiene expectante, los desarrolladores deben elegir un rumbo: ¿comprar y guardar o esperar?

Los profesionales advierten que se está produciendo un adelanto de las compras pero “de manera selectiva”

Se observa una tendencia hacia el adelantamiento de las compras aunque “de manera selectiva”, según Alvarez. Es decir, se busca anticiparse en aquellos rubros críticos, manteniendo al mismo tiempo una gestión financiera prudente y no evitando la acumulación indiscriminada de materiales.

“Salvo grandes instalaciones, creo que lo conveniente hoy es ir resolviendo con poca anticipación, dos o tres meses antes de la utilización”, resalta Blanco.

Errores más comunes entre quienes compran materiales hoy

Uno de los principales errores a la hora de construir es la falta de planificación integral

Los especialistas enumeran diferentes errores que suelen repetirse: