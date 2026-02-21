LA NACION

PAPINI, Hugo

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PAPINI, Hugo. - Ana, Eugenio de Bary y familia despiden a su querido amigo Hugo y acompañan a Lía y sus hijas con mucho cariño.

PAPINI, Hugo. - Mariano y Marinés de Bary lo recordamos con todo afecto y cariño y acompañamos a toda la familia en estos tristes momentos.

PAPINI, Hugo, q.e.p.d., falleció 18-2-2026. - Sus amigos del Jockey Club: Alfredo Camogli, Raúl de Ezeyza, Daniel Palenque Bullrich, Alejandro Elizalde,  Jorge Ciprian Ollivier, Máximo Ramos, Horacio González Alzaga, Narciso Francisco Laprida, Jorge Mazzocco, Conrado Guido Garzoli, Raúl Sáenz Valiente, Horacio Luchia Puig, Carlos Fortin, Eduardo Massera, Raúl Nelson, Miguel Escasany, Carlos Lavalle Cobo, Juan Bautista Garbers, Richard Willmott, César Crotto Posse, Francisco Funes, Tomás González Alzaga, José Nelson y Amadeo Federico Amuchástegui participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAPINI, Hugo, q.e.p.d. - Jean y Gloria de Ganay (as.) expresan su profunda tristeza por la partida de su querido amigo Huguito, rogando a Dios que lo reciba. Envían todo su cariño a Lía y las chicas.

