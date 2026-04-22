Cuesta Blanca se reinventa para competir con marcas extranjeras: nuevo diseño, aperturas y salto de calidad

Cuesta Blanca enfrenta un nuevo punto de inflexión. La marca de moda -fundada en 1993 y presente en los principales centros comerciales del país- inició un ambicioso plan de rebranding que combina una nueva estética de locales con una optimización de su cadena de producción para competir con jugadores globales.

El objetivo: reposicionarse y sostener su lugar en un negocio cada vez más competitivo, marcado por la mayor apertura a las importaciones y el desembarco de marcas internacionales.

La historia de la marca está atravesada por ciclos de crecimiento y adaptación. Fundada por Sergio Saban junto a su padre, dio un salto clave entre 2008 y 2009, cuando avanzó con una profesionalización del negocio. La firma consolidó su estructura -con diseño, administración y e-commerce integrados en una única sede en la ciudad de Buenos Aires- y aceleró su presencia en la calle con locales de mayor escala, como los ubicados sobre las calles Ayacucho, Santa Fe y Florida, en la ciudad de Buenos Aires, en plena etapa de auge del consumo.

Ese crecimiento también implicó redefinir su modelo productivo. Con foco histórico en el diseño propio y la producción tercerizada, la marca comenzó a explorar el abastecimiento internacional, con viajes a China y acuerdos directos con fabricantes. “Necesitábamos volumen y el mercado argentino no tenía para ofrecernos esa capacidad de entrega”, aseguraron desde la firma.

Sin embargo, la dinámica del mercado argentino obligó luego a dar una pequeña marcha atrás. Durante años y frente a restricciones a las importaciones, la empresa mantuvo un esquema mixto, combinando la compra al extranjero de algunos productos terminados -fundamentalmente camperas y abrigos-, y de telas -para el desarrollo de prendas con talleres locales-.

En los últimos años, la firma recalibró la estrategia. A partir de un estudio de mercado realizado en 2022, Cuesta Blanca puso en foco su posicionamiento y detectó un nuevo desafío: sostener su volumen, pero elevando su propuesta de valor.

“Estábamos primeros en ventas -en volumen y en facturación- en todos los shoppings dentro del rubro de indumentaria femenina. El estudio también exhibió que las clientas tenían una muy buena imagen de la marca y no necesitaban que cambiáramos nada, pero el problema lo teníamos en las no clientas. Y yo tampoco me sentía conforme con el producto que teníamos; había algo que no cerraba”, dijo Tatiana Recalde, gerente general de Cuesta Blanca.

Recalde conoce en detalle la historia de la marca y su potencial. Ingresó a la empresa hace más de dos décadas, con 18 años. Sus primeros pasos fueron en el sector de moldería y, con el tiempo, empezó a trabajar con el área de producto y relación con proveedores. Posteriormente, fue una pieza fundamental en la internacionalización de la producción: realizó los primeros viajes a China para explorar fábricas. Desde su rol, hoy supervisa toda la cadena de valor: desde la elección del diseño y el análisis de tendencias hasta que la prenda llega al local y se concreta la venta.

Tatiana Recalde: Estamos primeros en ventas -en volumen y en facturación- en todos los shoppings dentro del rubro de indumentaria femenina"

En diálogo con LA NACION, Tatiana Recalde analiza los ejes de su transformación.

1. La identidad visual: el “dorado” como hilo conductor

Uno de los cambios más disruptivos fue el abandono de la estética histórica de los locales, caracterizada por el uso del negro y los espejos. A través del estudio, desde la empresa detectaron que las “no clientas” se sentían abrumadas o mareadas por la disposición anterior.

La respuesta fue una renovación total: ahora los locales presentan una imagen mucho más clara y sofisticada. El dorado se convirtió en el elemento clave que conecta la identidad anterior con la nueva propuesta, logrando que el espacio se perciba como una “boutique” sin perder su carácter masivo. Este cambio ya muestra resultados financieros: en los locales con la nueva imagen -Unicenter y Galerías Pacífico-, las ventas están un 35% interanual por encima de la inflación, mientras que en los restantes, el crecimiento es de un 15% sobre la inflación.

2. El salto de calidad y la apuesta a la importación

Tras un período entre 2023 y 2024 donde la marca dependió en un 95% de la producción nacional debido a las restricciones, la Dirección reconoció que la calidad no era “empática” ni estaba a la altura de lo que quería ofrecer. Para revertirlo, Cuesta Blanca reconfiguró su matriz productiva: hoy el 90% de sus prendas son importadas desde fábricas en China que materializan sus diseños, y le permiten llegar a las vidrieras con “precios transparentes”.

Con una producción de 1,5 millones de prendas por temporada, Recalde sostiene que la decisión responde a la necesidad de escala y tecnología y que los resultados están a la vista: las prendas de nueva colección exhiben una mejora en la relación calidad-precio.

3. La transversalidad: un público de los 18 a los 70 años

Para Recalde, la marca se define por una transversalidad poco común en el retail: viste a mujeres de entre 18 y 70 años. Esta capacidad de acercarse a un público tan amplio es lo que -indicó- permite a Cuesta Blanca consolidarse como una marca masiva, que debe responder a las necesidades de cada clienta.

Para lograrlo -explicó-, desde la firma utilizan herramientas que les permiten bajar las colecciones de pasarela a un producto funcional “para todos los días” o para la noche. Además, expandieron sus líneas de productos, lo que incluyó una unidad de lencería.

4. La digitalización y el ecommerce

Con 23 locales operativos y un millón de seguidores orgánicos en redes sociales, el foco para el 2026 está puesto en el crecimiento de las ventas -proyectan una suba de 60% versus el año anterior- y en la explosión de su canal de ecommerce. “Sentimos que a través del ecommerce vamos a llegar a muchos lugares donde hoy no estamos físicamente”, señaló Recalde.

Para competir de igual a igual con firmas internacionales, desde Cuesta Blanca apuestan a nuevas aperturas proyectadas para la segunda mitad del año y a inversión en tecnología, como el sistema de identificación RFID, para optimizar sus procesos logísticos y de venta. “Estamos en una nueva etapa, pasando a la vida adulta de la marca”, enfatizó.