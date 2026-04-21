“El chimpancé de la mirada triste”: la decisión final sobre el destino de Toti retoma el último deseo de Jane Goodall

Una sentencia judicial ordenó trasladar a un centro especializado de Inglaterra a Toti, “el chimpancé de mirada triste” del zoológico de la Fundación Bubalcó, en Río Negro, y uno de los dos ejemplares de esta especie que todavía quedan en la Argentina en cautiverio. Tomy, que vivía en el zoológico de La Plata, murió hace pocos meses. El fuero de familia de General Roca se pronunció acerca de su destino, al considerar que se encuentran dadas las condiciones sanitarias y técnicas para concretar el proceso.

Durante más de un año, equipos técnicos de la Fundación Franz Weber liderados por Tomás Sciolla, director de proyectos en la Argentina, y del Instituto Jane Goodall Argentina llevaron adelante la evaluación y preparación de Toti. Los informes concluyeron que el chimpancé está en condiciones de afrontar un traslado internacional planificado, con riesgos controlables y bajo supervisión especializada.

La resolución judicial también establece que esa fundación y ese instituto continuarán a cargo de la planificación técnica, sanitaria y logística del traslado, asumiendo los costos del proceso. Aclara asimismo que la Fundación Bubalcó deberá colaborar con las tareas preparatorias y facilitar la documentación necesaria.

Toti, en la jaula de Bubalcó Fundacion Franz Weber

La decisión se enmarca en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en la causa impulsada por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada), se informó. El fallo original, que ordenó el traslado, fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Consultados por LA NACION sobre el fallo, desde Bubalcó respondieron: “Lo estamos analizando. Entendemos que existió un error procesal en el expediente y recién ayer, en simultáneo con la sentencia, tuvimos acceso a los informes clínicos definitivos que evalúan si Toti está en condiciones de hacer un traslado de esa magnitud, así que lo estamos revisando”.

Toti nació en cautiverio y vive en aislamiento en el zoológico de Bubalcó, perteneciente al exministro Julio Rajneri. Desde hace 13 años. La decisión final es que sea trasladado al Monkey World Ape Rescue Centre, el mismo al que fueron llevados Sasha y Kangoo desde el Ecoparque porteño el 31 de agosto de 2022, adonde disfrutan entre otros chimpancés, completamente adaptados.

El chimpancé Toti nació y vivió siempre en cautiverio Fundacion Franz Weber

Toti el chimpancé de mirada triste, nació en una jaula en el zoológico de Jorge Cutini en la localidad de Ezeiza a comienzos de los años 90. Cuando Cutini se vio obligado a cerrar las puertas del zoológico debido a problemas financieros, Toti fue trasladado a otra jaula, esta vez del zoológico de Florencio Varela. Allí vivió hasta 2008, cuando partió a la ciudad de Córdoba, al actualmente polémico zoológico. En 2013, debido a movilizaciones de organizaciones que reclamaban por su salud y bienestar, fue derivado al zoológico privado de Bubalcó en canje por un tigre blanco.

Tanto los chimpancés, como los gorilas, los orangutanes y los bonobos, pertenecen a la especie de los grandes simios –considerados científicamente parte de los homínidos– y comparten con los seres humanos, además de un mismo ancestro común, numerosas capacidades cognitivas. Si no hacemos un cambio significativo en nuestra conducta con respecto a la naturaleza y los animales, en diez años habrán desaparecido las poblaciones de grandes simios, “como sucedió con otros homínidos semejantes, y sigue sucediendo en la actualidad con miles animales, en una extinción sin precedentes en la historia de la Tierra”, tal como advirtió la fallecida primatóloga Jane Goodall.

La deforestación masiva de las selvas tropicales es una de las principales causas de la inminente desaparición de estas especies. “Los chimpancés son seres extremadamente sociales. Para Toti, estar solo, sin nadie a quien acicalar o simplemente pasar el rato, es una forma de tortura. Ningún chimpancé debe estar confinado solo. Toti debe ser enviado a un centro especializado para la rehabilitación de grandes simios, donde pueda integrarse gradualmente a un grupo. Me preocupa mucho que continúe aislado, en un entorno tan árido. Espero que al menos se le proporcione mucho enriquecimiento”, dijo oportunamente sobre el caso Goodall.

Jane Goodall intervino en favor de la derivación de Toti a un santuario Rodrigo Nespolo - La Nación

La Fundación Franz Weber y el Instituto Jane Goodall resaltan que la elección del Monkey World Ape Rescue Centre se encuentra fundada en la participación activa y opinión que Goodall, previo a las gestiones de los últimos años, tuvo acerca de Toti. No solo expresó su anhelo de que fuera trasladado y tuvo un intercambio de cartas con Rajneri, sino que antes de morir escribió a Alice Cronin, directora del centro, comunicando su deseo. Se trata de un santuario, es decir, un espacio natural pensado para todos aquellos animales que alguna vez fueron extraídos de su hábitat y nunca más podrán volver a vivir en libertad.

Desde el punto de vista sanitario, los estudios clínicos y laboratorios recientes permiten sostener que Toti se encuentra en condiciones compatibles con la realización de un traslado aéreo internacional, planificado y supervisado. Según los profesionales que lo evaluaron, no se encontraron patologías activas. No obstante, un movimiento internacional de esta naturaleza no está exento de riesgos por el estrés asociado al transporte, la variación de presión y el ruido ambiental, entre otros factores.

Prevalece sin embargo la decisión de intentar que Toti pueda vivir el resto de su vida en condiciones marcadamente más compatibles con su biología, su conducta natural y sus necesidades psicofisiológicas. Es de esperar, después de años de lucha para obtener su traslado, que pueda ser rehabilitado y convivir con otros de su especie, algo fundamental para los chimpancés.