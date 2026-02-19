SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ PARDO, Dario. - En nombre de los amigos del tercer piso de la Torre Jai Towers les enviamos a Esther y a toda su familia nuestras sentidas condolencias.

✡ PARDO, Darío (Cacho). - Con profundo pesar participamos el fallecimiento de Darío Cacho Pardo, una excelente persona, muy querida por todos, y acompañamos a su esposa, hijos, nietos y bisnietos en este momento de dolor. Sus restos serán inhumados hoy, en el cementerio Asociación Comunidad Israelita Sefaradí de Bancalari. Teresa, Roxana y Oscar, Mabel y Jorge, Rosana y José, Mónica y Berni, Graciela y Rafael.

Avisos fúnebres

