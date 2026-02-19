LA NACION

PARDO, Dario

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PARDO, Dario. - En nombre de los amigos del tercer piso de la Torre Jai Towers les enviamos a Esther y a toda su familia nuestras sentidas condolencias.

PARDO, Darío (Cacho). - Con profundo pesar participamos el fallecimiento de Darío Cacho Pardo, una excelente persona, muy querida por todos, y acompañamos a su esposa, hijos, nietos y bisnietos en este momento de dolor. Sus restos serán inhumados hoy, en el cementerio Asociación Comunidad Israelita Sefaradí de Bancalari. Teresa, Roxana y Oscar, Mabel y Jorge, Rosana y José, Mónica y Berni, Graciela y Rafael.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Donald: de sus últimos problemas de salud a sus ganas de seguir cantando y el flechazo que sintió por su mujer
    1

    Donald: de sus últimos problemas de salud a sus ganas de seguir cantando y el flechazo que sintió por su mujer

  2. Liberaron al único detenido por el caso de la mujer que apareció atada en La Cumbre tras una cita
    2

    “Fue una trampa”. Liberaron al único detenido por el caso de la mujer que apareció atada en La Cumbre tras una cita

  3. Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la joven buceadora desaparecida en Puerto Madryn
    3

    Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la joven buceadora desaparecida en Puerto Madryn

  4. Nueve de los primeros 15 periodistas más respetados del país son de LA NACION
    4

    Nueve de los primeros 15 periodistas más respetados del país son de LA NACION