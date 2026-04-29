Jorge Macri, sobre el cobro a extranjeros en hospitales porteños: “Pasamos de pagar tours sanitarios a financiar obras”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, visitó este martes los trabajos de remodelación del Hospital Fernández y aseguró, mediante un video publicado en la red social X, que es una de las más de 30 obras financiadas con “lo que se cobra por la atención a extranjeros en los hospitales”.

La administración porteña detalló que los ingresos por servicios a personas sin residencia local, sumados a lo que se recupera de obras sociales y prepagas, se destinan a un plan de infraestructura que, durante el primer cuatrimestre del año, superó los $42.000 millones y permitió el financiamiento de 151 obras en diferentes centros de salud.

El video posteado por el jefe de Gobierno este martes

Acompañado por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, Macri recorrió las instalaciones del hospital, donde se lleva a cabo una reforma integral, y vinculó la capacidad de inversión con un cambio en la gestión de los recursos y el fin de la gratuidad para quienes no son residentes locales.

“Pasamos de pagar tours sanitarios a financiar más de 151 obras con el cobro a extranjeros, obras sociales y prepagas”, aseguró el funcionario durante la actividad oficial.

El programa de obras actual cuenta con 30 proyectos en ejecución activa entre los que figuran: la actualización de los consultorios externos en el Hospital Pirovano de Coghlan, la construcción del nuevo Centro Regional de Hemoterapia en Parque Chas y el Centro de Diagnóstico Porteño 4 en Palermo.

También se incluyeron trabajos en el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 51 de Colegiales y la suma de 900 nuevas camas en toda la red pública.

Macri junto a su ministro de Salud, Fernán Quirós

Los trabajos en el Hospital Fernández demandan una inversión de $8930 millones para reformar una superficie de 3223 metros cuadrados. La obra sumará 10 consultorios y una nueva guardia con sectores de observación crítica y áreas de salud mental.

Este sistema de cobro se gestiona mediante la Facturación y Cobranza de Efectores Públicos (FACOEP). Este organismo, que anteriormente percibía los pagos de personas con cobertura de salud, amplió su alcance el año pasado para incluir el recupero por la atención a extranjeros.

Quirós explicó que el aumento de la demanda exige hacer el sistema más eficiente y accesible. “Este modelo permite recuperar recursos y reinvertirlos directamente en el sistema de salud, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la calidad de la atención para los porteños”, señaló el ministro.

La guardia del Hospital Fernández presentará una gran renovación Hernán Zenteno

“Esto también es ordenar”

Este miércoles, el Gobierno de la Ciudad reafirmó este discurso a través de un comunicado oficial, donde ratificó que el nuevo esquema fortalecerá la red pública a través de un plan de más de 500 obras. El anuncio destacó que la inversión posibilitará sumar 5000 equipos médicos de última generación y ampliar la capacidad de respuesta sanitaria.

Bajo el lema “Esto también es ordenar”, la gestión porteña confirmó que estas mejoras se realizan con el objetivo de garantizar que los residentes de la Capital Federal tengan “prioridad” en el sistema.

El comunicado del GCBA de este miércoles

“Estos recursos harán posibles 151 obras, de las cuales 30 ya están en ejecución, dentro de un plan histórico de más de 500 en toda la red pública. Estas obras fortalecen la infraestructura, amplían la capacidad de atención y suman 5000 equipos médicos“, se aseguró.